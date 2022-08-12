news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 августа 2022  16:02
Павел Климчак

Жители РТ могут записаться на прием к зампрокурора республики по телефону

news_top_970_100

В следующую среду, 17 августа, зампрокурора РТ Ильнур Ибрагимов вместе с заместителем главного судебного пристава республики Андреем Михайловым проведут личный прием граждан по вопросам касательно алиментов и их взыскания.

Прием пройдет с десяти часов утра до двенадцати дня в Казани, в здании прокуратуры Татарстана, по адресу Кремлевская, 14.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8(843) 291-19-25 (прокуратура республики), 8(843)514-92-21 (управление федеральной службы судебных приставов). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#прием
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100