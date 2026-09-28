Жители РТ могут узнать о цифровой гигиене, приняв участие в «Диктанте здоровья»

С 15 сентября по 6 октября в Татарстане проводится третий этап всероссийского «Диктанта здоровья», который посвящен цифровой гигиене. В первых двух этапах приняло участие более 2,7 млн россиян.

Диктант, разработанный экспертами Роспотребнадзора, проводится по федеральному проекту «Санитарный щит» и направлен на повышение доступности научно обоснованных знаний о здоровье. Все участники смогут пройти тесты, узнать правильные ответы с пояснениями специалистов, а также получить электронный сертификат о прохождении диктанта.

Пройти тесты можно на официальном портале https://диктант-санпросвет.рф/. Для коллективов предусмотрено очное участие.