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Общество 28 сентября 2026 09:08

Жители РТ могут узнать о цифровой гигиене, приняв участие в «Диктанте здоровья»

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С 15 сентября по 6 октября в Татарстане проводится третий этап всероссийского «Диктанта здоровья», который посвящен цифровой гигиене. В первых двух этапах приняло участие более 2,7 млн россиян.

Диктант, разработанный экспертами Роспотребнадзора, проводится по федеральному проекту «Санитарный щит» и направлен на повышение доступности научно обоснованных знаний о здоровье. Все участники смогут пройти тесты, узнать правильные ответы с пояснениями специалистов, а также получить электронный сертификат о прохождении диктанта.

Пройти тесты можно на официальном портале https://диктант-санпросвет.рф/. Для коллективов предусмотрено очное участие.

#Роспотребнадзор #диктант
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