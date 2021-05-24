Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая

До 30 мая жители Татарстана могут проголосовать за общественные пространства и дворы, которые будут благоустроены в 2022 году, а также пройти опрос по стратегии развития реки Казанки и экстрим-парка «Урам». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование состоит из 4 блоков, первый посвящен общественным пространствам. Набравшие наибольшее количество голосов парки и скверы благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Голоса за дворовые площадки будут учтены при утверждении республиканской программы «Наш двор». На место в топ-200 на следующий год претендуют 4758 дворов.

Третий блок вопросов — о приоритетах стратегии развития реки Казанки. Концепция предусматривает создание уникальной экосистемы и благоустройство 12 парков общей площадью 1536 га.

Также предлагается высказать мнение по благоустройству экстрим-парка «Урам» в Казани.

Голосование проходит на портале госуслуг РТ, в приложении «Услуги РТ» и в некоторых МФЦ. В Казани можно обратиться в Советский отдел (пр.Победы, 214), Южный отдел (пр.Победы, 100), Дербышинский отдел (ул.Главная, 60) и Вахитовский отдел (ул.Достоевского, 35/10).