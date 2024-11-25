Жители РТ могут принять участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив. Конкурс проводит Центральный совет сторонников «Единой России». Принять участие в нем могут и жители Татарстана, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Одно из направлений работы „Единой России“ — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — заметил врио секретаря Генерального совета партии Владимир Якушев.

Прислать работы на конкурс можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования выберут жители регионов, а победителей определит оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта Федерации.

«Мы ждали начала этого конкурса. В прошлом году от Татарстана участие в нем приняли больше 60 организаций со своими инициативами, за которые было отдано порядка 5 тыс. голосов. Большое количество НКО, которые до этого не работали со сторонниками, стали нашими партнерами, друзьями. Это были инициативы в области благотворительности, экологии, поддержки детей с ОВЗ и другие. Мы рады, что часть этих идей нам удалось реализовать на республиканском уровне и они продолжают свою работу», — рассказала сопредседатель Совета сторонников «Единой России» в Татарстане Ксения Дромняк.

«В этом году, верим, проекты татарстанцев смогут попасть в финал. Заявки принимаются от некоммерческих организаций и от физических лиц. Надеемся на активность жителей республики, организаций — будем пристально отсматривать все заявки. Наиболее яркие, понравившиеся, даже те, что, возможно не войдут в топ лучших проектов по стране, обязательно возьмем в работу и будем стараться помочь в реализации здесь, в республике», — заверила она.

Лучшие проекты получат поддержку в размере до 3 млн рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», — выразила уверенность председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут воплощены в жизнь с сентября 2025 по сентябрь 2026 года.