Жители РТ могут получить премию за спасение жизней и помощь фронту

Фото: пресс-служба ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»

Жители Татарстана до 10 ноября могут подать заявку на участие в Республиканской премии «Герои Нашего Времени. Память поколений» и Форуме маленьких героев. Об этом сообщает Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».

Проект «Герои Нашего Времени» реализуется на территории Республики Татарстан с 2013 года и призван отметить жителей РТ за героизм и гражданскую активность в самых разных сферах. Среди лауреатов премии – рекордсмены, спасатели, волонтеры, военные, врачи и другие. С 2016 года проект реализуется в формате Республиканской Премии – она проводится на средства гранта Раиса РТ на развитие гражданского общества, а также на гранты НКО, реализующих социально значимые проекты.

Организаторами Премии и Форума выступили Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия», а также Министерство по делам молодежи РТ при поддержке Госсовета РТ и Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

В этом году будут награждать победителей в четырех номинациях:

«Юный Герой» – для детей, совершивших героические поступки в возрасте до 17 лет включительно;

«Герой Нашего Времени» – для взрослых, совершивших героические поступки в возрасте от 18 лет;

«Трудовая доблесть поколений» – для жителей Татарстана, внесших особый вклад в развитие промышленности в республике;

«Помощь фронту» – для организаций, органов государственной власти, учебных заведений и волонтеров, активно участвующих в сборе и отправке гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Курскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Премия также включает в себя Форум маленьких героев. Для детей были подготовлены образовательные, культурные и патриотические мероприятия. Принять участие могут дети, совершившие героические поступки, а также юные спортсмены и победители олимпиад, творческих и научных конкурсов.

Подать заявку на участие можно здесь.

