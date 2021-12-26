Жители РТ могут оформить лицензии на переработку лома и скупку ювелирки на госуслугах

На портале госуслуг появилась функция подачи заявления на получение либо переоформление документов для скупки, обработки или переработки лома, отходов драгметаллов или ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Воспользоваться сервисом могут юридические лица и предприниматели.

Ранее через портал можно было получить выписки из реестров соответствующих лицензий, однако до 1 января ИП и юрлица должны либо получить специальную лицензию, либо прекратить деятельность в данной области.

«Реестр лицензий Федеральной пробирной палаты ведется на портале контрольно-надзорной деятельности», — объяснили в пресс-службе министерства.

Бумаги на получение выписки из реестров пробирной палаты обрабатываются специальной государственной информсистемой, входящей в инфраструктуру электронного правительства.