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Ру Тат
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Общество
26 декабря 2021  06:10

Жители РТ могут оформить лицензии на переработку лома и скупку ювелирки на госуслугах

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На портале госуслуг появилась функция подачи заявления на получение либо переоформление документов для скупки, обработки или переработки лома, отходов драгметаллов или ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Воспользоваться сервисом могут юридические лица и предприниматели.

Ранее через портал можно было получить выписки из реестров соответствующих лицензий, однако до 1 января ИП и юрлица должны либо получить специальную лицензию, либо прекратить деятельность в данной области.

«Реестр лицензий Федеральной пробирной палаты ведется на портале контрольно-надзорной деятельности», — объяснили в пресс-службе министерства.

Бумаги на получение выписки из реестров пробирной палаты обрабатываются специальной государственной информсистемой, входящей в инфраструктуру электронного правительства.

#ювелирные изделия #госуслуги #лицензия
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