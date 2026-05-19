Жители РТ могут дистанционно оформить договоры на газовое обслуживание

Компания «Газпром трансгаз Казань» с 1 марта 2026 года запустила возможность дистанционного заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа через портал Единого оператора газификации.

Как сообщили в пресс-службе компании, новый сервис позволяет полностью оформить документы онлайн – от подачи заявки до отслеживания статуса ее рассмотрения в личном кабинете.

Для оформления услуги пользователю необходимо загрузить необходимые документы и при подаче заявки выбрать способ подписания «Электронная форма». После этого специалисты «Газпром трансгаз Казань» подготовят договоры в цифровом виде и разместят их в личном кабинете на портале.

Подписание документов осуществляется через ЕСИА с использованием учетной записи портала «Госуслуги».