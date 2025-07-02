Жители России сталкиваются с новыми летними схемами обмана

Платформа «Мошеловка» при Народном фронте предупредила россиян об актуальных мошеннических схемах, ставших особенно распространенными в июле. По данным экспертов, аферисты используют сезонные поводы, чтобы обмануть граждан: прикрываются благоустройством дворов, продажей билетов на фестивали, оформлением страховок и даже обещаниями гарантированного поступления в вуз. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Мошеловке» рассказали, что злоумышленники создают поддельные чаты и рассылки с призывами собрать деньги на срочный ремонт придомовой территории. После получения переводов они удаляют все следы.

В других схемах мошенники подделывают сайты продажи билетов на мероприятия: предлагают даже вип-билеты и доплату за доставку. Под видом сотрудников «Единого агрегатора Госуслуг» мошенники похищают персональные данные.

Также летом участились случаи предложений «решить вопрос» с зачислением в учебные заведения – родителям и абитуриентам предлагают фальшивые «места» в вузах, услуги липовых посредников и поступление в несуществующие образовательные центры.

Поддельные туристические страховки с заманчивой ценой, липовые фитнес-абонементы и бесплатные экскурсии с навязанными покупками также входят в список популярных летних уловок.

В организации призвали тщательно проверять сайты, не доверять сомнительным подрядчикам и не реагировать на подозрительно выгодные предложения.