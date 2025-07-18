Жители России смогут увидеть лунное затмение осенью

Россияне смогут увидеть лунное затмение 7 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщил астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд ИА РАН Дмитрий Вибе.

«7 сентября будет лунное затмение. Его будет видно на большей части территории России, если не на всей», – сказал собеседник агентства.

Лунное затмение – это астрономическое явление, которое происходит, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. В этот момент Луна, Солнце и Земля выстраиваются в одну линию, и Земля находится между Солнцем и Луной.