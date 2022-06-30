Жители России смогут получать медпомощь без полиса ОМС

С 1 июля в России вступят в силу изменения в законе об обязательном медицинском страховании. Теперь получать медицинскую помощь жители смогут без предъявления полиса ОМС. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе на сайте Госдумы.

При обращении за медицинской помощью пациенты смогут по своему выбору предъявить либо полис ОМС, либо другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт либо, для детей до 14 лет, свидетельство о рождении.

Сейчас при обращении за медпомощью россияне обязаны предъявить полис ОМС, исключения делаются только в случае оказания экстренной помощи.

На этой неделе также стало известно, что 1 декабря состоится запуск цифрового полиса ОМС. Это позволит всем рожденным после 1 декабря этого года не оформлять полис, так как он будет появляться по факту рождения или получения гражданства в электронной базе.