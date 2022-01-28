Жители России проголосовали за деревни, в которые до конца года проведут 4G

Список из 2002 населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца года, опубликовали на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании. В рамках нацпрограммы „Цифровая экономика“ Минцифры обеспечит связью 4G порядка 24 тысяч малонаселенных пунктов России до 2030 года», — уточняется в сообщении.

Проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE), можно было как онлайн – через платформу обратной связи портала Госуслуг, так и офлайн, отправив письмо по почте на адрес Минцифры России.

Как уточняют в ведомстве, более 700 тысяч человек проголосовали за полтора месяца, по почте поступило 85 тысяч голосов.

«Голосование завершилось 15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос», — пояснил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

По его словам, все письма открывали и перепроверяли вручную сотрудники Минцифры.

Сейчас на портале также опубликован перечень, который состоит из 898 населенных пунктов, не вошедших в список для подключения, но набравших необходимое количество голосов. В некоторых из них в декабре прошлого году уже провели мобильную связь. А там, где провести линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или удаленности от базовой станции, связь будет обеспечивать спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».