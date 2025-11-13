Жители России могут предложить уникальные деревья для внесения в национальный реестр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый житель России может предложить уникальное дерево для включения его в Национальный реестр. Об этом сообщил председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков, его слова приводит «Крым 24».

Он отметил, что жители любого региона страны имеют возможность самостоятельно подавать заявки на внесение редких и ценных деревьев в национальный реестр уникальных деревьев России. Заявку можно оформить через официальный сайт программы, заполнив простую анкету и приложив фотографии дерева.

Особое внимание уделяется деревьям с впечатляющим внешним видом, связанными с легендами, историческими событиями или известными личностями.

Пальчиков добавил, что после поступления заявки специалисты программы проводят проверку: оценивают состояние дерева, определяют его возраст и разрабатывают меры по охране и сохранению. Если комиссия признает дерево уникальным, ему присваивается статус памятника живой природы.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».