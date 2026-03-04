Жители разных регионов России выбирают Бугульму для заключения контракта с Минобороны

В Бугульме состоялась торжественная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Церемония прошла в зале боевой славы «Память» на территории военного комиссариата города.

География добровольцев оказалась обширной: среди убывших есть как местные жители, так и граждане из Московской, Белгородской, Владимирской областей, Калининграда, Красноярского края и Карачаево-Черкесии.

Двое военнослужащих направятся на комплектование Центра подготовки резервов Центрального военного округа. В Казани они получат дополнительное обмундирование от правительства республики, после чего отправятся для прохождения подготовки в Ростовскую область.

Еще пятеро человек, включая одного офицера запаса, приступят к службе в составе Африканского корпуса.

С напутственными словами к добровольцам обратились заместитель руководителя исполкома района Ильгам Сагитов, представители духовенства и почетные гости. Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов вручил мужчинам письма от школьников с пожеланиями успехов и безопасной службы.

Следующая отправка контрактников запланирована на пятницу, 6 марта.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.