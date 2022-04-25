Жители Приволжья сэкономили 25 миллионов рублей на покупке смартфонов

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы розничной сети в первом квартале 2022 года. Благодаря действующим в салонах связи специальным предложениям, жители Приволжья сэкономили на покупке смартфонов 21,8 миллиона рублей, а также обменяли более 3,3 миллиона неиспользованных минут разговоров на скидку из расчета 1 минута = 1 рубль.

С января по март в Приволжье посетители фирменной розницы Tele2 сэкономили более 21,8 миллиона рублей, участвуя в акции «Комбо». Tele2 предлагает клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон, услуги связи и продукт для защиты устройства. Покупая такой комплект, посетители получают скидку до 40% от розничной цены на смартфоны различных брендов.

Абоненты Tele2 также активно меняют неиспользованные минуты на скидку. Частично оплатить минутами новый телефон предпочитают до 30% посетителей фирменной розницы в Приволжье. За первый квартал этого года на скидки клиенты оператора обменяли более 3,3 миллиона минут, одна минута равна одному рублю. Приобрести устройство по-прежнему можно с выгодой от 1 000 до 4000 рублей.

В первом квартале этого года наибольшим спросом у абонентов в Приволжье пользовались устройства среднего ценового сегмента, самыми популярными стали модели Redmi 9А и Redmi 10. Клиенты не просто покупают гаджеты по выгодной цене, а выбирают варианты с лучшими характеристиками, исходя из своих потребностей и задач. Tele2 продолжает предоставлять скидку на актуальный модельный ряд Xiaomi и планирует включать в него новинки.

