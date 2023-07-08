Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жители Приволжья рассказали, сколько времени тратят на уход за детьми
Каждый четвертый из опрошенных жителей ПФО считает гибридный график самым удобным для воспитания детей, следует из исследования hh.ru. Опрос был проведен в преддверии Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля.
35% респондентов признались, что на уход за детьми у них уходит не более двух часов в день, у 30% — до шести, а у 4% — от семи часов в день. 14% — чаще мужчины — заявляли, что не занимаются воспитанием детей.
Жители Приволжья в среднем на 6,3 балла из 10 оказались довольны временем, которое им удается уделить ребенку.
«40% опрошенных уверены, что наиболее оптимальный формат занятости для совмещения работы и родительства — это гибридный формат с гибким графиком: частично дистанционно, частично на территории работодателя, причем время присутствия на работе согласовывается. 36% полагают, что это должна быть удаленка с гибким графиком, когда есть возможность самостоятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы», — отмечается в исследовании.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»