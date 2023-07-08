Жители Приволжья рассказали, сколько времени тратят на уход за детьми

фото: © архив «Татар-информ»

Каждый четвертый из опрошенных жителей ПФО считает гибридный график самым удобным для воспитания детей, следует из исследования hh.ru. Опрос был проведен в преддверии Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля.

35% респондентов признались, что на уход за детьми у них уходит не более двух часов в день, у 30% — до шести, а у 4% — от семи часов в день. 14% — чаще мужчины — заявляли, что не занимаются воспитанием детей.

Жители Приволжья в среднем на 6,3 балла из 10 оказались довольны временем, которое им удается уделить ребенку.

«40% опрошенных уверены, что наиболее оптимальный формат занятости для совмещения работы и родительства — это гибридный формат с гибким графиком: частично дистанционно, частично на территории работодателя, причем время присутствия на работе согласовывается. 36% полагают, что это должна быть удаленка с гибким графиком, когда есть возможность самостоятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы», — отмечается в исследовании.