Жители Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды

22 ноября в ряде домов Приволжского района Казани отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Водоснабжение прекратится в 9 утра и возобновится в 6 утра 23 ноября. В это время МУП «Водоканал» проведет работы по подключению водопроводов.

Отключение затронет следующие дома:

— ул.К.Габишева, 36, 36а, 36в;

— ул.Кул Гали, 27, 29;

— ул.С.Батыева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21.

При необходимости жители этих домов могут оставить заявки для подвоза воды. Обращения принимаются по номеру +7(843)231-62-60.