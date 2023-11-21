Жители Приволжского района Казани на сутки останутся без воды

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Часть домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды. Неудобства связаны с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода Д=225 мм к централизованным сетям водоснабжения города.

«Водоканал» предупреждает, что отключение запланировано на период с 9 утра 23 ноября и до 9 утра следующего дня по адресам:

2-й Военный городок, № 4, 44, 84, 89, 110, 117, 118, 142/1, 142/6, 2/11, 142/2, 142/3;

33-й Военный городок, № 1, 2, 4, 5 корп.1; 5 корп.2; 5 корп.3; 6, 8, 10, 12, 14, 7а, 16, 22, 24Б, 24в, 24И, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191;

Даурская, № 10, 16, 16А, 16В, 2, 4, 4а, 8а, 8а ст1;8а ст2; 8а ст3; 12; 12а, 12а корп.1; 12а корп.2; 14; 14а, 16Б; 16г, 16д; 18; 18/1;

Оренбургский тракт, № 2, 4Б, 8Б корп.1; 24а, 24Б, 24в, 2/133, 3, 4; 4а, 5; 5 корп.1; 5а, 5Б; 5в, 5д, 5/4; 5/5, 6; 6Б, 6 корп.1; 7, 8; 8 корп.2; 8 корп.3; 8 корп.4; 8 корп.5; 8 корп.6; 8 корп.7; 8 корп.8; 8 корп.9; 8 корп.10; 8 корп.11; 8 павильон 1,2,3,4; 8а, 8Б, 8в, 8г, 8г корп.3; 8г корп.4; 10, 10 корп.1; 10а, 11; 12, 14, 16, 17, 17а, 18, 20, 20 корп.1; 20а, 20а/1, 20Б, 20в, 20г, 20д, 22, 22а, 22Б, 22в, 23, 23 корп1; 23а, 23Б, 23д; 24, 44 стр.; 46, частные дома по четной стороне от № 26 по № 102Б;

Ярдем, № 25, 3-е строение.

Кроме того, без воды останутся ряд улиц в поселке Первомайский, а в домах по улицам Агрономическая, А. Хайруллина, Газовая, Ипподромная, Качалова, Н. Назарбаева, Павлюхина, Спартаковская, Шаляпина будет понижено давление воды.

Казанцы могут оставить заявки для размещения автоцистерн с водой — их будут принимать по телефону +7(843)231-62-60.