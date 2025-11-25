Жители Поволжья смогут наблюдать полнолуние и метеорный поток Геминиды в декабре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последнее в 2025 году полнолуние ожидается 5 декабря. Луна в этот период окажется в ближайшей к Земле точке орбиты, из-за чего будет выглядеть крупнее и ярче, чем обычно. Об этом сообщил лектор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко Андрей Антонов, его слова приводит «Время Н».

Антонов отметил, что самым примечательным астрономическим событием в конце осени и начале зимы является прохождение межзвездной кометы через Солнечную систему. Он подчеркнул, что разглядеть ее можно лишь при помощи телескопа с объективом не менее 150 мм и в условиях темного загородного неба.

Антонов добавил, что такой шанс увидеть «гостя из другой планетной системы» может больше не повториться в течение жизни.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря своего максимума достигнет метеорный поток Геминиды, который может показать от 100 до 150 метеоров в час. По словам Антонова, этот поток образован не кометой, а астероидом Фаэтоном, что объясняет частое появление цветных метеоров – в них выше содержание металлов.

Лектор отметил, что в это время в созвездии Близнецов будет находиться и яркий Юпитер, заметный на ночном небе всю зиму.

Антонов уточнил, что для наблюдения метеоров лучше уезжать за пределы городов, поскольку городская засветка мешает наблюдениям. Однако он предупредил, что в ноябре и декабре часто стоит облачная погода, способная закрыть небо на долгие недели.

Также сообщается, что зимнее солнцестояние наступит 23 декабря – в этот день максимальная высота Солнца в полдень не превысит 11 градусов. Далее световой день начнет постепенно увеличиваться.

Эксперт добавил, что в январе и феврале шансы на ясную погоду выше, но сама зима в этом году бедна на яркие астрономические события, многие из которых не видны из России.

Он рекомендовал любителям астрономии обзавестись собственным телескопом: планеты, Луну и звездные скопления можно наблюдать прямо в городе, тогда как туманности и галактики лучше всего раскрываются под темным небом и в более мощную оптику.