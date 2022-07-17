Жители поселка Залесный почти на день останутся без воды

Во вторник, 19 июля, в поселке Залесный отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Мера принимается на время подключения водопровода административного здания по улице Аксакова к сетям «Водоканала». Ожидается, что отключение продлится с 9 утра до 6 утра следующего дня.

В этот период без воды останутся жители домов по следующим улицам: 2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, Аккош, Аксакова, пер.Аксакова, Актанышская, переулок Актанышский, Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, Варшавская, пер.Варшавский, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Залесная, переулок Залесный, Зимняя, Интернатная, Кавказская, Калиновского, Карпатская, переулок Красноармейский, Ландышевая, переулок Ландышевый, переулок Лесной, Лесопарковая, переулок Лесопарковый, Молдавская, Новоселова, Ново-Осиновская, переулок Ново-Осиновский, Окская, Осиновская, переулок Осиновский, Паровозников, Песенная, Пограничная, Полесская, Полоцкая, Родниковая, Сафина, Селянская, Славянская, переулок Совхозный, Таганрогская, Ташлы, Тетюшская, Узорная, переулок Узорный, Хибинская и Шавкатул.

Кроме того, частично будут затронуты улица Прудная (дома 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а) и Горьковское шоссе (дома 102, 103, 164, 164а).

«Водоканал» рекомендует жителям указанных домов заранее запастись водой. При необходимости к ним будут направляться автоцистерны с водой. Подать заявку можно по номеру +7(843)231-62-60.