Жители поселка Юдино остались без холодной воды из-за аварии на сетях «Водоканала»

Жители казанского поселка Юдино остались без холодной воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города в своем Telegram-канале.

Авария случилась на улице Завокзальная. «Примерное время устранения <…> до 15.00», — отмечает пресс-служба.

Администрация Кировского и Московского районов также просит прощения за неудобства и отмечает, что заявки на подвоз воды принимаются по телефону: 231-62-60.