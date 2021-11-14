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Общество
14 ноября 2021  13:26

Жители поселка Юдино остались без холодной воды из-за аварии на сетях «Водоканала»

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Жители казанского поселка Юдино остались без холодной воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города в своем Telegram-канале.

Авария случилась на улице Завокзальная. «Примерное время устранения <…> до 15.00», — отмечает пресс-служба.

Администрация Кировского и Московского районов также просит прощения за неудобства и отмечает, что заявки на подвоз воды принимаются по телефону: 231-62-60.

#отключение воды #авария на водопроводе
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