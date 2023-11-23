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Руc Тат
Общество 23 ноября 2023 13:36

Жители поселка в Лаишевском районе жалуются на отсутствие дороги до трассы

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В новом коттеджном поселке Лаишевского района жители остались без выезда из жилой зоны. Как сообщает корреспондент «Вести. Татарстан», жителям улицы Заповедная села Сапуголи не сделали дорогу до трассы М-12: «Столбище-Атабаево». Как следствие, ранее скоростную дорогу и их поселок разделяло поле, а теперь сугробы.

По словам местных жителей, от трассы до своих домов невозможно проехать не только на легковушке, но и на внедорожнике. Более того, жители обеспокоены тем, что в чрезвычайной ситуации до них не сможет доехать ни скорая, ни пожарная.

Сельчане просят сделать до трассы хотя бы дорогу из щебня и чистить ее в непогоду.

#дороги #Трасса м12 #поселок #Татарстан
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