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Жители поселка в Лаишевском районе жалуются на отсутствие дороги до трассы
В новом коттеджном поселке Лаишевского района жители остались без выезда из жилой зоны. Как сообщает корреспондент «Вести. Татарстан», жителям улицы Заповедная села Сапуголи не сделали дорогу до трассы М-12: «Столбище-Атабаево». Как следствие, ранее скоростную дорогу и их поселок разделяло поле, а теперь — сугробы.
По словам местных жителей, от трассы до своих домов невозможно проехать не только на легковушке, но и на внедорожнике. Более того, жители обеспокоены тем, что в чрезвычайной ситуации до них не сможет доехать ни скорая, ни пожарная.
Сельчане просят сделать до трассы хотя бы дорогу из щебня и чистить ее в непогоду.
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