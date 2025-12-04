Жители поселка Удачный пожаловались Бастрыкину на разбитые дороги

Жители поселка Удачный в Высокогорском районе пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину на разбитые дороги.

По словам местных жителей, в поселке отсутствует асфальтовое покрытие, а в период выпадения осадков грунтовые полотна размываются. Из-за этого там не могут проехать автомобили. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить о результатах процессуальной проверки.