Жители поселка под Казанью жалуются на стоки и запахи из канализации

Жители казанского поселка Констаниновка несколько лет испытывают проблемы со стоками и запахами у дома из канализации по улице Интернациональная. Алсу Низамутдинова обращалась во все возможные инстанции, на днях она обратилась в редакцию «Татар-информа» с просьбой помочь осветить эту проблему, рассказав, что жилой массив находится в плачевном состоянии.

Собеседница агентства отметила, что у поселка нет председателя и, соответственно, за решение проблем никто не берется. «Река» так и продолжает течь по Интернациональной улице до Дома культуры.

«Я писала в Министерство экологии РФ, Народный контроль, Министерство строительства и ЖКХ РТ, в администрацию Советского района, комитет ЖКХ исполкома Казани, управляющему дома — все бесполезно. Со старых домов все течет, старые трубы по 60 лет, все гнилые. Наша управляющая компания относится безответственно — не то, что канализацию не убирают, даже в подъездах по полгода полы не моют», — поделилась Алсу Низамутдинова.

По ее словам, канализация течет уже 7 лет, после заявки проблему временно устраняют, но до конца этот вопрос не решается.

«В последний раз я на той неделе обращалась в „Водоканал“, канализацию откачали, почистили, Но представляете, это только начало зимы. А бывает такое, что когда там февраль, сугробы, лед, и эта канализация растапливает все до асфальта. Все это течет на основную дорогу, соответственно, машины проезжают, и это идет дальше», — отметила жительница поселка.

Еще одной головной болью жителей служит овраг сзади дома 13В по улице Интернациональной. Здесь, по словам Алсу, «творится бардак, грязь, заросли». Вдоль тротуаров и в самом овраге лежит мусор, грязь.

«Часть оврага засыпали землей. Там позволяет место сделать мини-парк, площадку. Но нам отказали, сказали средств нет. Сейчас туда все кидают, сваливают, туда же течет речка», — посетовала Алсу Низамутдинова.

Жители Констаниновки обращаются к властям города помочь навести порядок.