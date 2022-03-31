Жители поселка Чебакса смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

2 апреля в казанском поселке Чебакса состоится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Привить кошек и собак можно с 9 утра до часу дня на конечной остановке общественного транспорта по улице Заводской. В мероприятии примут участие работники государственных ветеринарных клиник.

На прошлых выходных специалисты посетили поселки Константиновка и Салмачи. Их услугами воспользовались хозяева 148 собак и кошек.

В Государственном ветеринарном объединении Казани уточнили, что подобные мероприятия будут проходить до июня или, если потребуется, до июля. При необходимости ветеринары могут прибыть в поселки повторно.

«Помимо этого казанцы могут сами организовать выезд бригады врачей в нужный им район. Для этого необходимо обратиться в службу государственной ветеринарной помощи. После того, как наберется 10 заявок, будет сформирована выездная бригада», — отметили в объединении.