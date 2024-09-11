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Жители Пестрецов отправили землякам в зону СВО гуманитарный конвой
В Пестрецах состоялась очередная отправка гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Сбор помощи проводился в местном Доме детского творчества. В составе гуманитарного груза необходимые хозяйственные товары, продукты питания и индивидуальные посылки для бойцов.
В благотворительной акции «Помощь рядом» приняли участие различные организации района, включая учебные заведения, местные предприятия, а также индивидуальные предприниматели.
Особый вклад внесли Союз советских офицеров и «Серебряные» волонтеры, предоставив 34 маскировочные сети, 3 костюма и более 70 окопных свечей.
В процессе погрузки участвовали глава района Раис Сулейманов, сотрудники исполкома, члены движений «Юнармия» и «Форпост», а также местные активисты и волонтеры.
Собранная гуманитарная помощь будет доставлена военнослужащим в район населенного пункта Сватово в ЛНР.
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