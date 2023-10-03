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Жители Пестречинского района высадят 100 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы
Около 100 тыс. саженцев ели, сосны, лиственницы, тополя, липы и рябины высадят жители Пестречинского района Татарстана 7 октября в ходе экоакции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
«Это ежегодная акция, которая объединяет татарстанцев в стремлении сберечь и приумножить наши леса, играющие важную роль в сохранении биоразнообразия и экологического равновесия», – рассказал начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Тимур Галиев.
Акция по посадке деревьев проводится при поддержке Министерства лесного хозяйства РТ и районной администрации. К участию в ней приглашаются все желающие. Для детей в этот день будет организована развлекательная программа, пройдут мастер-классы и розыгрыши призов.
Кроме того, 14 октября в республике пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес». Ее участники высадят более 1 млн саженцев ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины и других деревьев.
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