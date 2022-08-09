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Ру Тат
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Происшествия
9 августа 2022  14:24
Павел Климчак

Жители Пестречинского района достали из местного озера утонувшего мужчину

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Сегодня около двенадцати часов дня по номеру вызова экстренных служб 112 очевидцы сообщили, что нашли тело мужчины в озере в селе Шали Пестречинского района. Местные жители сами достали его на берег до прибытия спасателей.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, погибший 49-летний мужчина проживал в этом селе с матерью, был неоднократно судим, не работал, злоупотреблял алкоголем. Причина случившегося – купание в необорудованном месте. Стоит отметить, что на дамбе плотины около этого озера большими буквами написано, что купание в этом месте запрещено.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

 

#утонул мужчина
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