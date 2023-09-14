Жители Отар смогут бесплатно привить кошек и собак от бешенства

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В воскресенье, 17 сентября, мобильный пункт вакцинации прибудет в поселок Отары. Его жители смогут привить своих домашних питомцев от бешенства, сообщает мэрия Казани.

Вакцинация продлится с 9 утра до полудня — специалисты будут находиться на площадке перед Домом культуры (ул.Калинина, д.60а).