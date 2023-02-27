Жители одной из улиц Зеленодольска впервые примут участие в самообложении

Жители улицы Юннатская города Зеленодольска приняли решение об участии в республиканской программе самообложения граждан. Такой опыт будет впервые внедрен в городе. Инициативу поддержал мэр Михаил Афанасьев.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города, программа самообложения граждан работает в Зеленодольском муниципальном районе с 2014 года. В ней активно участвуют жители сельских поселений. В 2022 году сумма собранных по программе средств с учетом господдержки достигла в районе примерно 56,2 млн рублей. Жители улицы Юннатская города Зеленодольска также решили воспользоваться возможностью софинансирования и провести работы в своем жилом секторе.

«Всего у нас на Юннатской 25 домов, живем мы очень дружно. Недавно поменяли на своей улице канализационные сети. Решили, что водопровод тоже старый и его тоже нужно заменить. Знали, что есть программа самообложения граждан, и решили узнать, подходит ли она для городских жителей. Сначала искали информацию в интернете, нашли пример в Казани. Составили обращение на имя мэра нашего города Михаила Афанасьева, и процесс был запущен», — рассказала местная жительница Любовь Подсвирова.

Для жителей города на каждый собранный жителями рубль государство добавляет еще три. Всего на Юннатской 25 домов, а собрать решили по 4 тыс. рублей с человека. Удалось собрать все 100% средств. Как только общая сумма появится на счету, планируют начать работы.

«Программа самообложения заходит в Зеленодольск, это говорит о том, что люди, вдохновившись примером сельчан, готовы принимать участие в жизни своего города, улицы. Мы, конечно же, будем их поддерживать», — сказал Афанасьев.

У жителей Юннатской далеко идущие планы, в ближайшем будущем они рассматривают замену дорожного полотна и благоустройство улицы, чтобы она стала образцово-показательной.