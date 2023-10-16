Жители одной из деревень Татарстана дождались запуска централизованного водоснабжения

Запуск централизованного водоснабжения для жителей деревни Малая Шильна в Тукаевском районе Татарстана стал праздником. В разговоре с корреспондентом телеканала ТНВ селяне рассказали, что ждали этого события с момента основания населенного пункта – 77 лет.

Раньше на обеспечение деревни постоянным водоснабжением не хватало средств, и людям приходилось брать воду из артезианской скважины, но для питья она была непригодна.

Проблему удалось решить благодаря федеральной программе «Чистая вода», в рамках которой Тукаевскому району выделили из бюджета страны 400 млн рублей. Благодаря этому водой обеспечили жилые дома, школу, ФАП и местный дом культуры.

Подробнее о том, как раньше местные жители обходились без такого ценного ресурса, вы узнаете из репортажа Алены Струминской.