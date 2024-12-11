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Жители одного из сел в Татарстане жалуются на аварийное состояние школы
Жители одного из сел в Татарстане жалуются на аварийное состояние школы, которая находится в 20-ти километрах от Казани.
На стенах школы с каждым днем увеличиваются трещины, протекает крыша, осыпается штукатурка и отсутствует отопление. Несмотря на критическое состояние школы, местные власти игнорируют жалобы, а ремонт здания перенесли на 2026 год.
Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Павлу Олейнику представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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