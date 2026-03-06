Жители одного из дворов Бугульмы поздравили своего дворника с 8 Марта

Жители одного из дворов на улицах Давыдова и Юбилейная в Бугульме поздравили своего дворника Ирину Николаевну с наступающим Международным женским днем. Небольшой праздник для нее устроили накануне 8 Марта.

Соседи подготовили для женщины сюрприз и поблагодарили ее за ежедневный труд и заботу о чистоте дворовой территории. Ирина Николаевна уже долгое время работает дворником и следит за порядком как во дворе, так и в подъездах.

Жители отмечают, что благодаря ее стараниям во дворе всегда чисто и ухоженно, а высаженные рядом с домом молодые ели стали настоящим украшением территории.

«Спасибо вам за наш чистый двор, за наши молодые елочки. Я обязательно буду помогать вам ухаживать за ними», – сказал один из жителей, поздравляя дворника с праздником.

Бугульминцы пожелали Ирине Николаевне здоровья, весеннего настроения и поблагодарили ее за внимательное отношение к своему делу.