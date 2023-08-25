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«Жители нуждались в ней»: в Осиново открыли поликлинику для детей и взрослых
Сегодня в Осиново торжественно открыли большую поликлинику. В церемонии принял участи Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Поликлиника будет обслуживать и детей, и взрослых. Общая площадь медучреждения составила чуть больше шести тысяч квадратных метров, в ее строительство вложили 675 миллионов рублей.
«Событие очень важное, потому что каждый из нас так или иначе обращается к докторам и то, что такой крупный центр появился у жителей, значит, что им не надо будет ехать за медпомощью в Зеленодольск и Васильево. Срок оказания помощи сократится, все будут получать необходимую поддержку вовремя», – отметил глава республики.
Минниханов напомнил, что медучреждение построено по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» и поблагодарил за программу Президента страны Владимира Путина.
Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев в свою очередь отметил, что в этой поликлинике жители Осиново очень нуждались, тем более, что это село – одно из самых крупных в Татарстане и оно продолжает расти.
«С появлением этого объекта качество жизни наших людей повысится. Я хочу сказать спасибо от лица всего населения, ведь у нас появилась возможность получать качественное медицинское обслуживание рядом с домом», – отметил руководитель района.
Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием. Есть компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат, УЗИ, эндоскопическая система, физиотерапевтическое оборудование, все необходимое для лор-врача, анализатор компьютерный эхо-сигналов, электрокардиографы, стерилизаторы воздушные, офтальмологическое оборудование. Присутствует даже дневной стационар на 14 мест.
«Сейчас в поликлинике работает порядка ста человек. Найти персонал было нетрудно, потому что поликлиника новая, здесь новое оборудование, врачи могут развиваться и получать удовлетворение от своей работы», – отметил в беседе с «Татар-информом» главный врач Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов.
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