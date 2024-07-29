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ЛНР и Татарстан 29 июля 2024 07:59

Жители Нурлатского района доставили юным лисичанам мед с местных пасек

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Татарстан доставил очередную партию гуманитарной помощи в подшефный Лисичанск. Груз сопровождал глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Его встретил куратор от Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин.

«Нурлатский район искренне рад помочь нашим бойцам и жителям Луганской народной республики», – подчеркнул Ишкинеев.

Помимо груза для бойцов гумконвой из Татарстана передал мед с местных пасек для детей Лисичанска.

Фото: © «Татар-информ»

#ЛНР и Татарстан
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