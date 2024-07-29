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Жители Нурлатского района доставили юным лисичанам мед с местных пасек
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Татарстан доставил очередную партию гуманитарной помощи в подшефный Лисичанск. Груз сопровождал глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Его встретил куратор от Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин.
«Нурлатский район искренне рад помочь нашим бойцам и жителям Луганской народной республики», – подчеркнул Ишкинеев.
Помимо груза для бойцов гумконвой из Татарстана передал мед с местных пасек для детей Лисичанска.
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