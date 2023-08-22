Жители новых регионов России 10 сентября смогут прийти на выборы на участки в Татарстане

Фото: © пресс-служба ЦИК РТ

В Татарстане 10 сентября будут работать четыре экстерриториальных избирательных участка по выборам в законодательные органы новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом стало известно на образовательном семинаре, который сегодня в Набережных Челнах провел ЦИК Татарстана.

Семинар для председателей участковых избирательных комиссий Автограда, Мензелинского, Актанышского и Тукаевского районов республики проводит председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. В рамках рабочей проездки также пройдет встреча с членами Клуба молодых избирателей Набережных Челнов.

Мероприятия проводятся в преддверии Единого дня голосования 10 сентября, а также выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года. Вопросы подготовки членов территориальных и участковых избирательных комиссий республики, а также информирования граждан о предстоящих избирательных кампаниях имеют приоритетное значение для Центризбиркома Татарстана, отметили в ЦИК РТ.

Напомним, 10 сентября 2023 года в 36 районах Татарстана состоятся дополнительные выборы депутатов муниципальных образований, включая один мандат депутата Казгордумы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе города Казань. На 161 депутатский мандат по итогам регистрации кандидатов претендуют 548 человек.

В ЦИКе также сообщили, что в 2023 году успешно завершен процесс формирования порядка 2700 участковых избирательных комиссий (УИК). Была разработана специальная образовательная программа для профессиональной подготовки членов УИК, семинары с председателями УИК прошли в большинстве городов и районов республики.

Особое значение для Центральной избирательной комиссии республики имеет реализация молодежных проектов. В Татарстане насчитывается более 800 тысяч молодых избирателей. 86 тысяч татарстанцев в марте следующего года будут впервые голосовать на выборах Президента России.

