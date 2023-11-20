Жители Нижнекамского района РТ выплатят 613 млн рублей имущественных налогов за 2022 год

За 2022 год сумма имущественных налогов, начисленная жителям Нижнекамска и Нижнекамского района, составила 613 млн рублей, это на 15% больше, чем в 2021 году. Об этом на деловом понедельнике доложил врио начальника ИФНС № 11 по РТ Алексей Абакумов.

По словам спикера, жителям Нижнекамска и района направлено более 160 тыс. налоговых уведомлений, через личный кабинет — более 80 тысяч, по почте заказным письмом — 79 тыс. На сегодняшний день рассылка уведомлений завершилась.

Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог необходимо уплатить до 1 декабря. На сегодняшний день от физических лиц по имущественным налогам поступило 326 млн рублей, всего с начала года — 349 млн рублей.

«К сожалению, не все жители нашего города и района добросовестно исполняют конституционную обязанность по своевременной оплате налогов и сборов, что влечет за собой возникновение задолженности, принятие мер принудительного взыскания, а также негативные последствия для жителей», — отметил он.

По состоянию на 1 ноября задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 83,8 млн рублей. Из них по транспортному налогу — 55 млн рублей, по налогу на имущество — 22 млн рублей, по земельному — 5,8 млн рублей.

«Учитывая, что до окончания срока уплаты остается две недели, прошу не откладывать уплату имущественных налогов на последние дни. Поскольку налоги, которые платят граждане, зачисляются в местный бюджет и используются для решения вопросов и муниципальных задач местного уровня, большинство из которых являются социально значимыми», — резюмировал докладчик.