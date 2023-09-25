Продажа алкоголя в Нижнекамске выросла на 10% в этом году

За восемь месяцев этого года в магазинах Нижнекамского района продано 2,6 млн литров алкогольной продукции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 2,4 млн литров. Об этом на деловом понедельнике доложил руководитель Нижнекамского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Вадим Шипилов.

Он уточнил, что при подсчетах не учитывались продажи. Средний объем потребления спиртного на одного нижнекамца за прошедшие 8 месяцев составляет 9,5 литра. Это ниже среднереспубликанского значения. По республике данная цифра составляет 9,7 литра. Больше всех алкогольную продукцию покупают в Казани — 10,8 литра на человека, далее следует Альметьевский район — 9,9 литра и Набережные Челны — 9,79 литра.

Помимо этого, в 1 полугодии 2023 года на территории района продано 1,3 млн литров пива и пивных напитков, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

«На 1 сентября 2023 года розничной продажей алкогольной продукции в Нижнекамском районе занимаются 38 предприятий на 378 торговых объектах, из них 327 расположены в городе Нижнекамске и Камских Полянах, 51 — в районе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество лицензированных торговых объектов увеличилось на 2. В 2022 году — 376, из них в городе — 322, сельской местности — 54», — отметил спикер.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин заметил, что в социальных сетях нижнекамцы жалуются на то, что «количество алкомаркетов в городе превышает количество детских садов и скверов вместе взятых», на продажу алкогольной продукции молодым людям.

«Видимо, у населения есть такой запрос, но какой-то порядок же должен быть? — спросил он у Шипилова. — Зайти в магазин и пальцем пригрозить, так не должно быть. Надо более системно работать, чтобы на алкогольном рынке навести порядок».

Градоначальник также напомнил о «фанфуриках», которые активно реализуются в Нижнекамске, о продаже нелегальной продукции и массовой гибели людей в России от купленного в магазине сидра.

«К сожалению, плачевный опыт в России имеется, когда люди сотнями травятся и умирают 16-летние девочки. Главное, чтобы этого у нас не было! А это зависит от контроля. Мне трудно дать оценку, для чего нам такое количество алкомаркетов», — отметил Муллин.

Глава района поручил отрабатывать сообщения в соцсетях и инцидент-менеджменте, особенно обратить внимание на незаконную продажу алкогольной продукции в ночные часы.