Жители Нижнекамска сразились в «Чистых играх» и собрали тонну мусора

На берегу реки Камы в Нижнекамске прошла экоакция «Чистые игры». Соревнования по сбору мусора были организованы в рамках осеннего Кубка чистоты, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Всего в квест-игре участвовали 200 человек. Вооружившись всем необходимым, они отправились на поиски мусора. За каждый собранный мешок командам начислялись баллы», – сказано в сообщении.

Общими усилиями экоактивистам удалось собрать тонну мусора. По итогам соревнований первое место заняла команда средней общеобразовательной школы №33 Нижнекамского района. Второе место завоевали участники экологического движения «Твори добро», а третье – ученики гимназия №1 Нижнекамского района.