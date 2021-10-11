Жители Нижнекамска смогут вакцинироваться в торговых центрах, несмотря на ограничения

Жители Нижнекамска на этой неделе смогут сделать прививку от Covid-19 в торговых центрах, хотя с 11 октября вход на их территорию без QR-кода о вакцинации запрещен.

«Мы оставили мобильные пункты на площадях торговых центров. В них нижнекамцам можно будет попасть, чтобы сделать прививки, но чтобы дальше пройти, надо будет предъявлять документы, которые требуются в рамках нового постановления», — прокомментировала ситуацию заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Во вторник, 12 октября, прививки будут делать в торговом центре «Барс-2», расположенном по адресу: ул. Менделеева, д. 33а, на втором этаже с 10.00 до 12.00. В среду, 13 октября, пункты вакцинации будут открыты в МФЦ с 13 до 15 часов, в ТЦ «Сити Молл» с 16.30 до 18.30, в гипермаркете «Лента» с 16.00 до 18.30.

В четверг, 14 октября, привиться от нового коронавируса можно будет в ТЦ «Эссен» на проспекте Строителей, 55 с 10 до 12 часов. В пятницу, 15 октября, можно будет вакцинироваться в ТЦ «Сити Молл» с 16.30 до 18.30, в ТЦ «Эссен» с 14.00 до 17.00 и в гипермаркете «Лента» с 16.00 до 18.30.