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Ру Тат
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Экология
21 марта 2022  05:12

Жители Нижнекамска продолжают жаловаться на неприятный запах

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Жильцы дома №58 по улице Корабельная в Нижнекамске пожаловались на неприятный запах, который они ощущают уже многие годы, в сервис «Народный контроль». Об этом сообщает местный телеканал «НТР 24».

«Почти каждую ночь на протяжение многих лет происходит выбросы отходов с предприятий по канализационному коллектору, который проходит через весь город», — констатировал автор обращения.

На жалобы обратили внимание специалисты Роспотребнадзора. Они уже несколько дней выезжают для отбора проб воздуха.

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ по Нижнекамскому району Рустем Изиятуллин объяснил, что окончательные результаты всех анализов станут известны только после выходных. Всю полученную информацию передадут в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

#Роспотребнадзор #проверка #загрязнение воздуха
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