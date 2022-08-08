Жители Нижнекамска привели в порядок Аллею ветеранов на кладбище

Жители Нижнекамска приняли участие в благотворительной акции — на территории Аллеи ветеранов городского кладбища они убрали 237 могил на 13 рядах. Инициатором акции выступило городское объединение женщин-депутатов.

«Здесь покоятся и ветераны Великой Отечественной войны, и участники локальных конфликтов — воины-афганцы, первые руководители различных предприятий, учреждений города, энергетики, медики, учителя, представители правоохранительных структур», — рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина. При этом на Аллее ветеранов есть могилы с захоронениями людей, у которых не осталось родных и близких.

Отдельно на городском кладбище организована Аллея почетных граждан, которая находится она под постоянным контролем.

Впервые подобную акцию провели в прошлом году, приурочив ее ко Дню строителя. На этот раз также среди могил, которые нижнекамцы привели в порядок, были захоронения горожан-первостроителей. На территории Аллеи ветеранов осталось убрать еще примерно 13 рядов могил.

«Мы хотим сделать эти мероприятия традицией, взять под патронаж Аллею ветеранов, проводить средники. Может быть, это перерастет в то, что мы будем помогать приводить в порядок кладбища на постоянной основе. Есть ряд примеров в городах и регионах, когда люди выходят на средники и убирают не только городские улицы, парки скверы, но и памятные захоронения», — заключила вице-мэр.