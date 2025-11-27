Жители Нижнекамска попросили открыть филиал Республиканского онкодиспансера

Жители Нижнекамского района РТ попросили открыть филиал Республиканского онкодиспансера в связи с ростом заболеваемости на этой территории. Коллективное обращение от местных жителей, депутатов и районного Совета ветеранов поступило парламентарию Альберту Ягудину. Об этом он сообщил на 16-м заседании Госсовета РТ.

«Вопрос создания филиала онкодиспансера на территории Нижнекамского района поднимался неоднократно. Думаю, что этому вопросу более десяти лет. Однако никто ничего делать не хочет», – заявил он.

По словам Ягудина, жители Нижнекамска обеспокоены ростом онкозаболеваемости и смертности от рака.

«По данным региональных источников, в Нижнекамском районе за последние годы число состоящих на учете онкобольных увеличилось примерно с 7 тыс. до 8,5 тыс., а количество смертей от рака в 2023 году составило около 530 случаев, что на 18% больше, чем годом ранее», – констатировал он.

Депутат добавил, что Нижнекамск является третьим по численности населения и вторым по промышленной значимости в Татарстане. При этом промышленная зона города производит выбросов вредных веществ в воздух больше, чем в других муниципальных образованиях республики, подчеркнул он.

«Жители проходят обследование в других городах. Всех нижнекамских онкобольных направляют на лечение в Альметьевск, дорога до которого составляет два часа только в одну сторону. Это объясняется загруженностью онкодиспансера в Набережных Челнах. Многие пациенты, особенно пожилые, не могут позволить себе регулярные поездки на лечение», – сказал Ягудин.

Он также заметил, что в первичном онкологическом отделении Нижнекамска не хватает специалистов, оборудования и препаратов.

«По вашему предложению проведем «мозговую атаку», посоветуемся с Правительством, Раисом республики. Ваш поставленный вопрос официально доведем до Кабинета министров», – ответил депутату Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.