Жители Нижнекамска, перенесшие ковидную пневмонию, пройдут углубленную диспансеризацию

В этом году по плану диспансеризацию, в том числе и углубленную, пройдут 68 312 нижнекамцев: из них 15 250 — это взрослые, 57 604 — подростки. Об этом на деловом понедельнике сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«Углубленную диспансеризацию могут пройти все пациенты, кто перенес ковидную пневмонию, и не важно, находился пациент в госпитале или лечился амбулаторно», — отметила Камелина.

На плановое обследование в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу можно записаться через контакт-центр по телефону 8 (8555) 24-40-03, а юные нижнекамцы могут пройти обследование по направлению педиатра.

Спикер напомнила, что в начале года плановая диспансеризация была приостановлена из-за неблагополучной эпидситуации, однако в конце февраля была вновь возобновлена.