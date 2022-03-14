Жители Нижнекамска отметят Навруз у Дома народного творчества

В воскресенье, 20 марта, в Нижнекамске отметят Навруз. Праздник весеннего равноденствия пройдет на площади у Дома народного творчества. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Гостей мероприятия ждет большая развлекательная программа с интересным сюжетом, красивыми декорациями, национальными угощениями», — отметила вице-мэр.

Для гостей подготовлены театрализованный пролог, концертная программа с участием национально-культурных обществ и творческих коллективов и многое другое.

«Навруз означает новый день. К нему готовятся заранее, очищают улицы, родники по обычаям и традициям. Все верили, что только в чистый дом входит настоящее счастье», — рассказала Марина Камелина.

Праздничная программа начнется в 11 часов.