Жители Нижнекамска на неделю останутся без горячей воды

В Нижнекамске с 22 по 30 августа будут проводиться гидравлические испытания подземной части тепловодов «Город-1», «Город-2» и «М-3», из-за чего горожане временно останутся без горячей воды. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«На указанный период от горячего водоснабжения будет отключен весь город <...>. Эти работы нужны для того, чтобы выявить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах за зимние месяцы», — отмечается в сообщении.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно весной и в конце лета. Горячее водоснабжение отключают из-за того, что летом филиал АО «Татэнерго» — «Нижнекамские тепловые сети» проводит замену трубопроводов по всему городу, после чего проверяется качество ремонта на всех участках.

При наличии технических возможностей «Нижнекамские тепловые сети» подключают горячую воду намного раньше заявленных сроков.