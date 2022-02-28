Жители Нижнекамска чаще всего жалуются на ЖКХ и благоустройство

На деловом понедельнике Нижнекамска начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Марина Маркова зачитала список самых острых вопросов от жителей Нижнекамска и района, которые поступают в адрес местных властей.

В частности, в прошлом году чаще всего нижнекамцы обращались к властям по вопросам ЖКХ 639 раз, по благоустройству — 506 раз. В социальной сфере было зафиксировано 246 обращений; 141 вопрос касался жилья, еще 100 — транспорта, а 82 — здравоохранения.

Марина Маркова отметила, что проблемы ЖКХ остаются самыми актуальными для населения. «Коммунальная тема отражена в 639 обращениях граждан, что составляет более 21% от всей полученной почты», — подчеркнула она.

В общей сложности жители Нижнекамска в 2021 году подали через систему «Народный контроль» 3207 заявок.

«Критериями в качестве в работе с обращениями были и остаются своевременная реакция на проблемы, искренность и отзывчивость должных лиц, что способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности и укрепления связи с обществом», — заметила докладчик.