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Жители нескольких районов РТ отдали телефонным аферистам порядка 5,5 млн рублей
Жители нескольких районов республики перевели телефонным аферистам около 5,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Так, 23-летний нижнекамец рассказал, что неизвестный по телефону убедил его, что является сотрудником банка и сообщил, что на парня кто-то пытается оформить кредитный договор. В итоге под диктовку незнакомца молодой человек совершил ряд действий и лишился более 1 млн рублей.
68-летняя пенсионерка из Челнов стала жертвой такого же обмана и перевела аферисту более 1 млн рублей. Еще два жителя Челнов, 28-летняя девушка и 65-летний мужчина, отдали мошенникам более 720 тысяч рублей.
Жители Зеленодольского, Чистопольского, Бавлинского и Менделеевского районов обогатили злоумышленников более чем на 2,5 млн рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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