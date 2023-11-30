Жители нескольких районов РТ отдали телефонным аферистам порядка 5,5 млн рублей

Жители нескольких районов республики перевели телефонным аферистам около 5,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, 23-летний нижнекамец рассказал, что неизвестный по телефону убедил его, что является сотрудником банка и сообщил, что на парня кто-то пытается оформить кредитный договор. В итоге под диктовку незнакомца молодой человек совершил ряд действий и лишился более 1 млн рублей.

68-летняя пенсионерка из Челнов стала жертвой такого же обмана и перевела аферисту более 1 млн рублей. Еще два жителя Челнов, 28-летняя девушка и 65-летний мужчина, отдали мошенникам более 720 тысяч рублей.

Жители Зеленодольского, Чистопольского, Бавлинского и Менделеевского районов обогатили злоумышленников более чем на 2,5 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.