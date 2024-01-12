Жители Набережных Челнов с пониманием отнеслись к повышению цен за проезд

Уже почти две недели прошло с изменения цен на проезд в общественном транспорте Набережных Челнов. С 1 января он стал стоить 35 рублей – на 5 рублей больше, чем ранее. Журналисты выяснили, как пассажиры и водители отнеслись к повышению тарифа.

При его расчете учитываются рост цен на бензин, горюче-смазочные материалы, ремонт, закупка новых машин. Отдельное внимание уделяется и пассажиропотоку. Поэтому многие челнинцы с пониманием отнеслись к изменениям.

Фото: Лилия Гатина

«Понимаем, что бензин, зарплату людям надо платить, кушать надо, водители тоже от этого зависят, зарабатывают, семью кормят. Мы не против. Но с транспортом хотелось бы, чтобы побольше было больших автобусов, а не стоять и ждать», — высказывают пожелание пассажиры.

«Для нашего города нормально, мне кажется. Потому что все дорожает, 35 рублей — это стандартная стоимость, неудобно сдачу давать, когда будет 37-38 рублей», — считают другие.

Фото: Лилия Гатина

По словам водителей автобусов, за эти недели пассажиры уже начали привыкать к новым ценам.

Так, Марат Исламгареев отметил, что негатива среди пассажиров не замечал. «Нормально реагируют, в прежние годы более бурно реагировали, сейчас спокойнее», — поделился он.

Фото: Лилия Гатина

Некоторые пассажиры считают, что сумма стала немаленькая. «Кому как, наверное, кто как получает. Для кого-то много, для кого-то может и нормально. 35 рублей, туда-сюда — уже 70 рублей получается», — говорят одни.

«Я бы хотела какие-то скидки сделать для детей. Для них 35 рублей дорого, поэтому надо что-то с учениками решать», — поделилась другая горожанка.

Фото: Лилия Гатина

Ранее в Госкомитет Татарстана по тарифам поступало предложение повысить проезд до 38 рублей, однако утвердили меньшую сумму. Если сравнивать с Казанью, то поездка в общественном транспорте столицы республики обходится в 38 рублей, при оплате картой и в 42 рубля наличными.