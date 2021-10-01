Жители Набережных Челнов предложили установить спортплощадку на месте долгостроя

Жители Набережных Челнов предложили установить универсальную спортивную площадку на месте долгостроя. Накануне с жителями 46-го комплекса, где планируется благоустроить пустующий земельный участок, встретился глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. Об этом пишут «Челнинские известия».

Участок около дома 46/03, который долгие годы был закрыт забором, зарос травой. В этом году по решению суда земля была передана в муниципальную собственность. Теперь территория, где располагался объект незавершенного строительства, будет благоустроена.

Челнинцы очень активно и эмоционально участвовали в обсуждении проекта. Некоторые выдвинули идею установить на месте долгостроя фонтан с зоной барбекю. Другим показалось неразумным строить сквер в этом месте, так как будущее общественное пространство может стать «пристанищем для посиделок с бутылкой», считают они. Большинство же высказались за установку универсальной спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки, где можно было бы заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом.

Вопрос со спортплощадкой взяли в разработку районные власти, поскольку после установки спортивного сооружения кто-то должен взять его на свой баланс и обслуживать. В любом случае, жители 46-го комплекса намерены отстаивать свою инициативу.