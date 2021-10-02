Жители Набережных Челнов пожаловались на квартиры, которые сдаются посуточно

Жители одного из многоквартирных домов в Центральном районе Набережных Челнов пожаловались на квартиры, которые сдаются посуточно. Они рассказали, что это шумные квартиры, из которых доносятся странные звуки. Об этом пишут «Челнинские известия».

По словам жителей, они живут в девятиэтажной башне, которая состоит из 95 квартир. На этаже 12 квартир — по шесть на каждом крыле. Жилье здесь только однокомнатное и двухкомнатное, поэтому и популярно для аренды. 40% квартир сдаются, из них 30% — посуточно, оставшиеся десять — на длительный срок.

«Есть в нашем доме и шесть квартир, принадлежащих одному хозяину, а на средних этажах, даже оборудована прачечная», — рассказали жильцы «проблемного» дома, отметив, что сомневаются в законности такого «бизнеса».

Пожилые люди дополняют, что живут под квартирой, которая сдается посуточно. Через день оттуда доносятся разные шумы: грохот, ссоры, порой с не цензурными словами. «Нередко доносятся охи и вздохи. Обращались и в управляющую компанию, и в полицию, но от этого ничего не изменилось», — рассказали они.



На сайте бесплатных объявлений множество предложений по сдаче квартир посуточно. Большинство из них расположено в Центральном районе Набережных Челнов, чуть меньше в Комсомольском и Автозаводском.